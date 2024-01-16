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Клепиковский Никита Иванович

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Клепиковский Иван Григорьевич

Мать: Клепиковская Пелагея Дмитриевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1870

Сын: Клепиковский Павел Никитович

Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1874

Сын: Клепиковский Василий Никитович

Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1878

Сын: Клепиковский Иван Никитович

Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1880

Сын: Клепиковский Афанасий Никитович

Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1882

Сын: Клепиковский Григорий Никитович

Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Клепиковский Степан Никитович

Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Клепиковский Артемий Никитович

Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1889

Сын: Клепиковский Даниил (Данил) Никитович

Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепиковская Августа Андреевна

Смерть
Неизвестно
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