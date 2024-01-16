Клепиковский Никита Иванович
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1870
Сын: Клепиковский Павел Никитович
Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1874
Сын: Клепиковский Василий Никитович
Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1878
Сын: Клепиковский Иван Никитович
Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1880
Сын: Клепиковский Афанасий Никитович
Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1882
Сын: Клепиковский Григорий Никитович
Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Клепиковский Степан Никитович
Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Клепиковский Артемий Никитович
Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1889
Сын: Клепиковский Даниил (Данил) Никитович
Мать ребёнка: Клепиковская Августа Андреевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно