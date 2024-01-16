Клепиковский Павел Никитович
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1899
Сын: Клепиковский Иван Павлович
Мать ребёнка: Клепиковская Аполлинария Алексеевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Клепиковская Аполлинария Алексеевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1905
Сын: Клепиковский Яков Павлович
Мать ребёнка: Клепиковская Аполлинария Алексеевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Клепиковская Аполлинария Алексеевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1909
Сын: Клепиковский Роман Павлович
Мать ребёнка: Клепиковская Аполлинария Алексеевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно