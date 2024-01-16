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Клепиковский Павел Никитович

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Клепиковский Никита Иванович

Мать: Клепиковская Августа Андреевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1899

Сын: Клепиковский Иван Павлович

Мать ребёнка: Клепиковская Аполлинария Алексеевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Клепиковская Аполлинария Алексеевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1905

Сын: Клепиковский Яков Павлович

Мать ребёнка: Клепиковская Аполлинария Алексеевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Клепиковская Аполлинария Алексеевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1909

Сын: Клепиковский Роман Павлович

Мать ребёнка: Клепиковская Аполлинария Алексеевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепиковская Аполлинария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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