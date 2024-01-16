Клепиковская Августа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепиковская Августа Андреевна

Клепиковская Августа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Клепиковский Павел Никитович

Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1874

Сын: Клепиковский Василий Никитович

Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1878

Сын: Клепиковский Иван Никитович

Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1880

Сын: Клепиковский Афанасий Никитович

Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1882

Сын: Клепиковский Григорий Никитович

Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Клепиковский Степан Никитович

Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Клепиковский Артемий Никитович

Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1889

Сын: Клепиковский Даниил (Данил) Никитович

Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиковский Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close