Клепиковская Августа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Клепиковский Павел Никитович
Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1874
Сын: Клепиковский Василий Никитович
Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1878
Сын: Клепиковский Иван Никитович
Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1880
Сын: Клепиковский Афанасий Никитович
Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1882
Сын: Клепиковский Григорий Никитович
Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Клепиковский Степан Никитович
Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Клепиковский Артемий Никитович
Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1889
Сын: Клепиковский Даниил (Данил) Никитович
Отец ребёнка: Клепиковский Никита Иванович
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно