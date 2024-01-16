Клепиковский Василий Никитович
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1901
Сын: Клепиковский Наум Васильевич
Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1905
Сын: Клепиковский Аиф Васильевич
Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
19.02.1908
Сын: Клепиковский Макарий Васильевич
Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1911
Сын: Клепиковский Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Клепиковский Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиковский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
деревня Мичино Бакшеевской Волости
Похороны
Неизвестно