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Клепиковский Василий Никитович

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Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Клепиковский Никита Иванович

Мать: Клепиковская Августа Андреевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1901

Сын: Клепиковский Наум Васильевич

Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1905

Сын: Клепиковский Аиф Васильевич

Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
19.02.1908

Сын: Клепиковский Макарий Васильевич

Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1911

Сын: Клепиковский Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Клепиковский Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиковский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Клепиковская Марфа Ивановна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепиковская Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
деревня Мичино Бакшеевской Волости
Похороны
Неизвестно
Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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