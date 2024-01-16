Клепиковская Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиковская Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Клепиковский Наум Васильевич

Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1905

Сын: Клепиковский Аиф Васильевич

Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
19.02.1908

Сын: Клепиковский Макарий Васильевич

Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1911

Сын: Клепиковский Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Клепиковский Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиковский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиковский Василий Никитович

Смерть
Неизвестно
деревня Мичино Бакшеевской Волости
Похороны
Неизвестно
Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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