Клепиковская Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Клепиковский Наум Васильевич
Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1905
Сын: Клепиковский Аиф Васильевич
Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
19.02.1908
Сын: Клепиковский Макарий Васильевич
Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1911
Сын: Клепиковский Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Клепиковский Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиковский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Клепиковский Василий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
деревня Мичино Бакшеевской Волости
Похороны
Неизвестно