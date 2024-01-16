Клепиковский Афанасий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиковский Афанасий Никитович

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Клепиковский Никита Иванович

Мать: Клепиковская Августа Андреевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Федора Афанасьевна

Мать ребёнка: Клепиковская Варвара Сергеевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1910

Сын: Клепиковский Лавр Афанасьевич

Мать ребёнка: Клепиковская Варвара Сергеевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепиковская Варвара Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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