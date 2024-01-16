Клепиковский Афанасий Никитович
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Федора Афанасьевна
Мать ребёнка: Клепиковская Варвара Сергеевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1910
Сын: Клепиковский Лавр Афанасьевич
Мать ребёнка: Клепиковская Варвара Сергеевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно