Клепиковская Варвара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Федора Афанасьевна
Отец ребёнка: Клепиковский Афанасий Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1910
Сын: Клепиковский Лавр Афанасьевич
Отец ребёнка: Клепиковский Афанасий Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно