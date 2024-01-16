Клепиковская Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиковская Варвара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Федора Афанасьевна

Отец ребёнка: Клепиковский Афанасий Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1910

Сын: Клепиковский Лавр Афанасьевич

Отец ребёнка: Клепиковский Афанасий Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиковский Афанасий Никитович

Смерть
Неизвестно
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