Клепиковская Аполлинария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиковская Аполлинария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Клепиковский Иван Павлович

Отец ребёнка: Клепиковский Павел Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Клепиковский Павел Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1905

Сын: Клепиковский Яков Павлович

Отец ребёнка: Клепиковский Павел Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Клепиковский Павел Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1909

Сын: Клепиковский Роман Павлович

Отец ребёнка: Клепиковский Павел Никитович

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиковский Павел Никитович

Смерть
Неизвестно
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