Клепиковская Аполлинария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Клепиковский Иван Павлович
Отец ребёнка: Клепиковский Павел Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Клепиковский Павел Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1905
Сын: Клепиковский Яков Павлович
Отец ребёнка: Клепиковский Павел Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Клепиковский Павел Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1909
Сын: Клепиковский Роман Павлович
Отец ребёнка: Клепиковский Павел Никитович
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно