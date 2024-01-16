Клепиковский Иван Григорьевич
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Клепиковский Григорий Михайлович
Мать: ?
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Клепиковская Первая Жена
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1837
Сын: Клепиковский Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Клепиковская Первая Жена
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Клепиковская Первая Жена
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Клепиковская Пелагея Дмитриевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1846
Сын: Клепиковский Никита Иванович
Мать ребёнка: Клепиковская Пелагея Дмитриевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Клепиковская Пелагея Дмитриевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клепиковская Первая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно