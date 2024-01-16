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Клепиковский Иван Григорьевич

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Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Клепиковский Григорий Михайлович

Мать: ?

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Клепиковская Первая Жена

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1837

Сын: Клепиковский Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Клепиковская Первая Жена

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Клепиковская Первая Жена

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Клепиковская Пелагея Дмитриевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1846

Сын: Клепиковский Никита Иванович

Мать ребёнка: Клепиковская Пелагея Дмитриевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Клепиковская Пелагея Дмитриевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепиковская Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепиковская Пелагея Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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