Клепиковская Первая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Клепиковский Иван Григорьевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1837
Сын: Клепиковский Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Клепиковский Иван Григорьевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Клепиковский Иван Григорьевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно