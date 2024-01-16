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Клепиковская Первая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Клепиковский Иван Григорьевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1837

Сын: Клепиковский Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Клепиковский Иван Григорьевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Клепиковский Иван Григорьевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиковский Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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