Клепиковский Прокопий Иванович
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1871
Сын: Клепиковский Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: ?
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1874
Сын: Клепиковский Автоном Прокопьевич
Мать ребёнка: ?
Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно