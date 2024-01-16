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Клепиковский Прокопий Иванович

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Клепиковский Иван Григорьевич

Мать: Клепиковская Первая Жена

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1871

Сын: Клепиковский Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: ?

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1874

Сын: Клепиковский Автоном Прокопьевич

Мать ребёнка: ?

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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