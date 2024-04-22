Клепиковский Автоном Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Клепиковский Прокопий Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Клепиковский Пётр Автономович
Мать ребёнка: Клепиковская Мария Михайловна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1910
Сын: Клепиковский Степан Автономович
Мать ребёнка: Клепиковская Мария Михайловна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1912
Сын: Клепиковский Клавдий Автономович
Мать ребёнка: Клепиковская Мария Михайловна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1920
Сын: Клепиковский Василий Автономович
Мать ребёнка: Клепиковская Мария Михайловна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно