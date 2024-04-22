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Клепиковский Автоном Прокопьевич

Место рождения

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Клепиковский Прокопий Иванович

Мать: ?

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Клепиковский Пётр Автономович

Мать ребёнка: Клепиковская Мария Михайловна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1910

Сын: Клепиковский Степан Автономович

Мать ребёнка: Клепиковская Мария Михайловна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1912

Сын: Клепиковский Клавдий Автономович

Мать ребёнка: Клепиковская Мария Михайловна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1920

Сын: Клепиковский Василий Автономович

Мать ребёнка: Клепиковская Мария Михайловна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепиковская Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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