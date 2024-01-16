Клепиковская Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиковская Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Клепиковский Пётр Автономович

Отец ребёнка: Клепиковский Автоном Прокопьевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1910

Сын: Клепиковский Степан Автономович

Отец ребёнка: Клепиковский Автоном Прокопьевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1912

Сын: Клепиковский Клавдий Автономович

Отец ребёнка: Клепиковский Автоном Прокопьевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1920

Сын: Клепиковский Василий Автономович

Отец ребёнка: Клепиковский Автоном Прокопьевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиковский Автоном Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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