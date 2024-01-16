Клепиковская Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Клепиковский Пётр Автономович
Отец ребёнка: Клепиковский Автоном Прокопьевич
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1910
Сын: Клепиковский Степан Автономович
Отец ребёнка: Клепиковский Автоном Прокопьевич
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1912
Сын: Клепиковский Клавдий Автономович
Отец ребёнка: Клепиковский Автоном Прокопьевич
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1920
Сын: Клепиковский Василий Автономович
Отец ребёнка: Клепиковский Автоном Прокопьевич
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно