Клепиковский Пётр Автономович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиковский Пётр Автономович

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Место рождения

д. Мичино Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Клепиковский Автоном Прокопьевич

Мать: Клепиковская Мария Михайловна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепиковская Павла Семёновна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепиковская Павла Семёновна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепиковская Павла Семёновна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепиковская Павла Семёновна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Лечение в госпитале
30.04.1943
Эвако госпиталь 1664
После ранения лечися в госпитале до 23 ноября 1943
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепиковская Павла Семёновна

д. Мичино Бакшеевской волости
Военная служба
13.07.1944
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Признан годен в 1944. Повторно мобилизован в РККА , после ранения и инвалидности в перенесёнными в 1943 | Кич Городецкий РВК
Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепиковская Павла Семёновна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепиковская Павла Семёновна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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