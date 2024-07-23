Клепиковский Пётр Автономович
Место рожденияд. Мичино Верхнеентальского с\\с
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1938
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Лечение в госпитале
30.04.1943
Эвако госпиталь 1664
После ранения лечися в госпитале до 23 ноября 1943
Рождение ребёнка
1944
д. Мичино Бакшеевской волости
Военная служба
13.07.1944
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Признан годен в 1944. Повторно мобилизован в РККА , после ранения и инвалидности в перенесёнными в 1943 | Кич Городецкий РВК
Рождение ребёнка
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 1950
Смерть
Неизвестно