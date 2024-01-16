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Клепиковский Дмитрий Прокопьевич

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Клепиковский Прокопий Иванович

Мать: ?

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1899

Сын: Клепиковский Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Клепиковская Наталья Дмитриевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1901

Сын: Клепиковский Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Клепиковская Наталья Дмитриевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Клепиковская Наталья Дмитриевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1911

Сын: Клепиковский Марк Дмитриевич

Мать ребёнка: Клепиковская Наталья Дмитриевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Глафира Дмитриевна

Мать ребёнка: Клепиковская Наталья Дмитриевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепиковская Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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