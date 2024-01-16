Клепиковский Дмитрий Прокопьевич
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Клепиковский Прокопий Иванович
Мать: ?
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1899
Сын: Клепиковский Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Клепиковская Наталья Дмитриевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1901
Сын: Клепиковский Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Клепиковская Наталья Дмитриевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Клепиковская Наталья Дмитриевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1911
Сын: Клепиковский Марк Дмитриевич
Мать ребёнка: Клепиковская Наталья Дмитриевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Глафира Дмитриевна
Мать ребёнка: Клепиковская Наталья Дмитриевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно