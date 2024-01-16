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Клепиковская Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Клепиковский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Клепиковский Дмитрий Прокопьевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1901

Сын: Клепиковский Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Клепиковский Дмитрий Прокопьевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Клепиковский Дмитрий Прокопьевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1911

Сын: Клепиковский Марк Дмитриевич

Отец ребёнка: Клепиковский Дмитрий Прокопьевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Глафира Дмитриевна

Отец ребёнка: Клепиковский Дмитрий Прокопьевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиковский Дмитрий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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