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Клепиковский Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

д. Мичино Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

1901

Дата смерти

21.05.1944

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Клепиковский Дмитрий Прокопьевич

Мать: Клепиковская Наталья Дмитриевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепиковская Анна Прокопьевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепиковская Анна Прокопьевна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепиковская Анна Прокопьевна

Военная служба
Неизвестно
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Призван по мобилизации 29.12.1941 | Кичменгско-Городецкий РВК
Смерть
21.05.1944
Бельцы, Муниципий Бельцы
В извещении погиб 17 июня 1944
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