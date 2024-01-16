Клепиковский Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияд. Мичино Верхнеентальского с\\с
Дата рождения1901
Дата смерти21.05.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клепиковская Анна Прокопьевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клепиковская Анна Прокопьевна
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Призван по мобилизации 29.12.1941 | Кичменгско-Городецкий РВК
Смерть
21.05.1944
Бельцы, Муниципий Бельцы
В извещении погиб 17 июня 1944