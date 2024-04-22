Клепиковская (Колосова) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиковская (Колосова) Анна Прокопьевна

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Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович

Мать: Павла Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клепиковский Дмитрий Дмитриевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клепиковский Дмитрий Дмитриевич

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиковский Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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