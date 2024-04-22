Клепиковская (Колосова) Анна Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клепиковский Дмитрий Дмитриевич
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клепиковский Дмитрий Дмитриевич
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно