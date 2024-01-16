Павла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавла Григорьевна

Павла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Колосов Егор (Георгий) Прокопьевич

Отец ребёнка: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Клепиковская Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Раиса Прокопьевна

Отец ребёнка: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close