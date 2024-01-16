Павла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Колосов Егор (Георгий) Прокопьевич
Отец ребёнка: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Клепиковская Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Раиса Прокопьевна
Отец ребёнка: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно