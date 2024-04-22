Колосов Егор (Георгий) Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Клепиковская Анна Егоровна
Мать ребёнка: Колосова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1945
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Ульяна Павловна
Смерть
Неизвестно