Колосов Егор (Георгий) Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Егор (Георгий) Прокопьевич

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Около 1931 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович

Мать: Павла Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Ульяна Павловна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Клепиковская Анна Егоровна

Мать ребёнка: Колосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Ульяна Павловна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Ульяна Павловна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Ульяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Ульяна Павловна

Смерть
Неизвестно
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