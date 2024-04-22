Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Колосов Михаил Агеевич (Аггеевич)
Мать: Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Колосов Егор (Георгий) Прокопьевич
Мать ребёнка: Павла Григорьевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Павла Григорьевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Клепиковская Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Павла Григорьевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Павла Григорьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Раиса Прокопьевна
Мать ребёнка: Павла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павла Григорьевна
Смерть
Неизвестно