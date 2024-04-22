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Колосов Прокопий (Прокоп) Михайлович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Колосов Михаил Агеевич (Аггеевич)

Мать: Фёкла Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Колосов Егор (Георгий) Прокопьевич

Мать ребёнка: Павла Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Павла Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Клепиковская Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Павла Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Павла Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Раиса Прокопьевна

Мать ребёнка: Павла Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павла Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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