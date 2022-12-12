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Турыгин Афанасий Трифонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Турыгин Трифон Спиридонович

Мать: Турыгина София Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафия Афанасьевна

Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Турыгин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1799

Сын: Турыгин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1802

Сын: Турыгин Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1805

Сын: Турыгин Савва Афанасьевич

Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1806

Дочь: Кошмина Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.07.1810

Дочь: Марина Афанасьевна

Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Устина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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