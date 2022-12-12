Турыгин Афанасий Трифонович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафия Афанасьевна
Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна
Рождение ребёнка
22.07.1799
Сын: Турыгин Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1802
Сын: Турыгин Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна
Рождение ребёнка
17.02.1805
Сын: Турыгин Савва Афанасьевич
Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1806
Дочь: Кошмина Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1810
Дочь: Марина Афанасьевна
Мать ребёнка: Турыгина Устина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно