Турыгин Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1799
Дата смерти22.03.1800
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1799
Крещение
23.07.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской работник Иван Васильев Писарев
Место жительства
Неизвестно
Похороны
22.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
22.03.1800