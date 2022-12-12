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Турыгин Михаил Афанасьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.07.1799

Дата смерти

22.03.1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1799

Отец: Турыгин Афанасий Трифонович

Мать: Турыгина Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.07.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской работник Иван Васильев Писарев
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
22.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
22.03.1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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