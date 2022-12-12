Турыгина София Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Турыгин Никита Трифонович
Отец ребёнка: Турыгин Трифон Спиридонович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Турыгин Афанасий Трифонович
Отец ребёнка: Турыгин Трифон Спиридонович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Турыгин Еремей Трифонович
Отец ребёнка: Турыгин Трифон Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно