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Турыгина София Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Турыгин Никита Трифонович

Отец ребёнка: Турыгин Трифон Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1771

Сын: Турыгин Афанасий Трифонович

Отец ребёнка: Турыгин Трифон Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Турыгин Еремей Трифонович

Отец ребёнка: Турыгин Трифон Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Трифон Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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