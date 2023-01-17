Турыгин Трифон Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1761
Сын: Турыгин Никита Трифонович
Мать ребёнка: Турыгина София Федотовна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Турыгин Афанасий Трифонович
Мать ребёнка: Турыгина София Федотовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Турыгин Еремей Трифонович
Мать ребёнка: Турыгина София Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турыгина София Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804