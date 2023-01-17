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Турыгин Трифон Спиридонович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1747

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Турыгин Спиридон Дмитриевич

Мать: Турыгина Параскева Никифоровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Турыгин Никита Трифонович

Мать ребёнка: Турыгина София Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1771

Сын: Турыгин Афанасий Трифонович

Мать ребёнка: Турыгина София Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Турыгин Еремей Трифонович

Мать ребёнка: Турыгина София Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина София Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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