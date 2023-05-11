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Турыгин Спиридон Дмитриевич

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Турыгин Дмитрий Петрович

Мать: Турыгина Ирина Ильинична

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Турыгин Трифон Спиридонович

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Никифоровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Алена Спиридоновна

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Елизавета Спиридоновна

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1756

Сын: Турыгин Павел Спиридонович

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Степанида Спиридоновна

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Параскева Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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