Турыгин Спиридон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Турыгин Дмитрий Петрович
Мать: Турыгина Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1747
Сын: Турыгин Трифон Спиридонович
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Алена Спиридоновна
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Елизавета Спиридоновна
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Турыгин Павел Спиридонович
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Степанида Спиридоновна
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно