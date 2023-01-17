Турыгина Ирина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Турыгин Спиридон Дмитриевич
Отец ребёнка: Турыгин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Турыгин Филипп Дмитриевич
Отец ребёнка: Турыгин Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно