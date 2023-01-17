Турыгина Ирина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Ирина Ильинична

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1727

Сын: Турыгин Спиридон Дмитриевич

Отец ребёнка: Турыгин Дмитрий Петрович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Турыгин Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Турыгин Дмитрий Петрович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Дмитрий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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