Турыгин Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгин Дмитрий Петрович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1706 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1727

Сын: Турыгин Спиридон Дмитриевич

Мать ребёнка: Турыгина Ирина Ильинична

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Турыгин Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Турыгина Ирина Ильинична

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Ирина Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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