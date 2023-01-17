Турыгин Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Турыгин Спиридон Дмитриевич
Мать ребёнка: Турыгина Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1746
Сын: Турыгин Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: Турыгина Ирина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турыгина Ирина Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно