Турыгин Филипп Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Турыгин Дмитрий Петрович
Мать: Турыгина Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турыгина 1я Турыгина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827