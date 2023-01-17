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Турыгин Филипп Дмитриевич

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1746

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Турыгин Дмитрий Петрович

Мать: Турыгина Ирина Ильинична

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Турыгин Сысой Филиппович

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина 1я Турыгина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1827
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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