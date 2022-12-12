Турыгина Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти?.03.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Турыгин Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Турыгин Филипп Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1819