Турыгина Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

?.03.1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Турыгин Филипп Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Турыгин Сысой Филиппович

Отец ребёнка: Турыгин Филипп Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Филипп Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
?.03.1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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