Турыгин Павел Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти21.12.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Турыгина Пелагия Степановна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Турыгина Пелагия Степановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Панкратова Параскева Павловна
Мать ребёнка: Турыгина Пелагия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
21.12.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.12.1809