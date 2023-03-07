Турыгин Павел Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурыгин Павел Спиридонович

Турыгин Павел Спиридонович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1756

Дата смерти

21.12.1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Турыгин Спиридон Дмитриевич

Мать: Турыгина Параскева Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Сын: Турыгин Иван Павлович

Мать ребёнка: Турыгина Пелагия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Турыгин Хрисанф Павлович

Мать ребёнка: Турыгина Пелагия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Панкратова Параскева Павловна

Мать ребёнка: Турыгина Пелагия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Пелагия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
21.12.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.12.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close