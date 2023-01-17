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Турыгин Хрисанф Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Турыгин Павел Спиридонович

Мать: Турыгина Пелагия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1804

Жена: Турыгина Анастасия Афанасьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1806

Дочь: Матрона Хрисанфовна

Мать ребёнка: Турыгина Анастасия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Турыгин Спиридон Хрисанфович

Мать ребёнка: Турыгина Анастасия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Турыгин Артемий Хрисанфович

Мать ребёнка: Турыгина Анастасия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Турыгин Федор Хрисанфович

Мать ребёнка: Турыгина Анастасия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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