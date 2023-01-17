Турыгин Хрисанф Павлович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
17.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1806
Дочь: Матрона Хрисанфовна
Мать ребёнка: Турыгина Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Турыгин Спиридон Хрисанфович
Мать ребёнка: Турыгина Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Турыгин Артемий Хрисанфович
Мать ребёнка: Турыгина Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Турыгин Федор Хрисанфович
Мать ребёнка: Турыгина Анастасия Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850