Турыгина Пелагия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Пелагия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Турыгин Иван Павлович

Отец ребёнка: Турыгин Павел Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Турыгин Хрисанф Павлович

Отец ребёнка: Турыгин Павел Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Панкратова Параскева Павловна

Отец ребёнка: Турыгин Павел Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Павел Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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