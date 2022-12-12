Панкратова (Турыгина) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Турыгина) Параскева Павловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Турыгин Павел Спиридонович

Мать: Турыгина Пелагия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.11.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник житель Петр Дьячков
Крещение
31.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Иван Сергеев
Крещение
27.12.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1808

Муж: Панкратов Василий Акиндинович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1808

Сын: Гоглев Антон Васильевич

Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.03.1810

Сын: Панкратов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Хиония Васильевна

Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1812

Дочь: Синклитикия Васильевна

Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1814

Сын: Панкратов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Панкратов Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гоглев Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гоглев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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