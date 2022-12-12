Панкратова (Турыгина) Параскева Павловна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Крещение
22.11.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник житель Петр Дьячков
Крещение
31.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Иван Сергеев
Крещение
27.12.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1808
Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович
Рождение ребёнка
12.03.1810
Сын: Панкратов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович
Крещение
17.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Хиония Васильевна
Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович
Рождение ребёнка
13.01.1812
Дочь: Синклитикия Васильевна
Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович
Рождение ребёнка
13.08.1814
Сын: Панкратов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Панкратов Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гоглев Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Панкратов Василий Акиндинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно