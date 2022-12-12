Панкратов Емельян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратов Емельян Васильевич

Панкратов Емельян Васильевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Панкратов Василий Акиндинович

Мать: Панкратова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Панкратова Ирина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: Панкратова Ирина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Панкратова Ирина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкратова Ирина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close