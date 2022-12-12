Панкратов Емельян Васильевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Панкратова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ксения Емельяновна
Мать ребёнка: Панкратова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Панкратова Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно