Панкратова Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Панкратов Емельян Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Панкратов Емельян Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Панкратов Емельян Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Емельян Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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