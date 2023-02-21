Панкратова Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Панкратов Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Панкратов Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Панкратов Емельян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно