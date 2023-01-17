Турыгин Артемий Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1838
Сын: Турыгин Андрей Артемьевич
Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Артемьевна
Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Турыгин Лаврентий Артемьевич
Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрона Артемьевна
Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Турыгин Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Артемьевна
Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно