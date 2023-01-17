Турыгин Артемий Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурыгин Артемий Хрисанфович

Турыгин Артемий Хрисанфович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Турыгин Хрисанф Павлович

Мать: Турыгина Анастасия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Турыгин Андрей Артемьевич

Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Артемьевна

Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Турыгин Лаврентий Артемьевич

Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрона Артемьевна

Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Турыгин Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Артемьевна

Мать ребёнка: Турыгина Евдокия Максимова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Евдокия Максимова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close