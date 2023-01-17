Турыгина Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Евдокия Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Турыгин Андрей Артемьевич

Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Артемьевна

Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Турыгин Лаврентий Артемьевич

Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрона Артемьевна

Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Турыгин Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Артемьевна

Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Артемий Хрисанфович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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