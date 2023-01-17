Турыгина Евдокия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Турыгин Андрей Артемьевич
Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Артемьевна
Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Турыгин Лаврентий Артемьевич
Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрона Артемьевна
Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Турыгин Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Артемьевна
Отец ребёнка: Турыгин Артемий Хрисанфович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно