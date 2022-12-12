Кошмина (Турыгина) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошмина (Турыгина) Евдокия Афанасьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.08.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1806

Отец: Турыгин Афанасий Трифонович

Мать: Турыгина Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.05.1825

Муж: Кошмин Алексей Алексеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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