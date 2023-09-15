Турыгин Савва Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1805
Дата смерти31.03.1805
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1805
Крещение
20.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской житель Иван Писарев | Восприемница заводская вдова Варвара Исаиева Мичковых
Место жительства
Неизвестно
Похороны
31.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
31.03.1805