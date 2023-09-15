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Турыгин Савва Афанасьевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.02.1805

Дата смерти

31.03.1805

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1805

Отец: Турыгин Афанасий Трифонович

Мать: Турыгина Устина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской житель Иван Писарев | Восприемница заводская вдова Варвара Исаиева Мичковых
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
31.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
31.03.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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