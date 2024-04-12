Милафетнов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения03.11.1907
Дата смерти06.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1907
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
07.09.1930
Дочь: Николаева Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Милафетнова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
07.01.1934
Сын: Милафетнов Порфирий Александрович
Мать ребёнка: Милафетнова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
21.07.1939
Сын: Милафетнов Роман Александрович
Мать ребёнка: Милафетнова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
27.06.1947
Дочь: Софронова Галина Александровна
Мать ребёнка: Милафетнова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
13.06.1950
Дочь: Смирнова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Милафетнова Зоя Александровна
Бракосочетание
Около 1968
Смерть
06.02.1989
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно