Милафетнов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилафетнов Александр Степанович

Милафетнов Александр Степанович

avatar

Место рождения

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.11.1907

Дата смерти

06.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1907

Отец: Милафетнов Степан Фёдорович

Мать: Милафетнова Елизавета Петровна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1929

Жена: Милафетнова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
07.09.1930

Дочь: Николаева Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Милафетнова Зоя Александровна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.01.1934

Сын: Милафетнов Порфирий Александрович

Мать ребёнка: Милафетнова Зоя Александровна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.07.1939

Сын: Милафетнов Роман Александрович

Мать ребёнка: Милафетнова Зоя Александровна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.06.1947

Дочь: Софронова Галина Александровна

Мать ребёнка: Милафетнова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
13.06.1950

Дочь: Смирнова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Милафетнова Зоя Александровна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1968

Жена: Воротцева Парасковья Павлиновна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
06.02.1989
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close