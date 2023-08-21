Милафетнова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти27.11.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1907
Сын: Милафетнов Александр Степанович
Отец ребёнка: Милафетнов Степан
Рождение ребёнка
09.02.1920
Дочь: Клюшникова Мария
Отец ребёнка: Милафетнов Степан
Рождение ребёнка
1923
Сын: Милафетнов Николай
Отец ребёнка: Милафетнов Степан
Место жительства
1961
Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милафетнов Степан
Смерть
27.11.1970
Брянская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость