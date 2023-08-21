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Милафетнова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

27.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1907

Сын: Милафетнов Александр Степанович

Отец ребёнка: Милафетнов Степан

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.02.1920

Дочь: Клюшникова Мария

Отец ребёнка: Милафетнов Степан

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Милафетнов Николай

Отец ребёнка: Милафетнов Степан

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1961
Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милафетнов Степан

Смерть
27.11.1970
Брянская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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