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Милафетнов Степан Фёдорович

Место рождения

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

?.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Милафетнов Фёдор Васильевич

Мать: не указана

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1907

Сын: Милафетнов Александр Степанович

Мать ребёнка: Милафетнова Елизавета Петровна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.02.1920

Дочь: Клюшникова Мария Степановна

Мать ребёнка: Милафетнова Елизавета Петровна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Милафетнов Николай Степанович

Мать ребёнка: Милафетнова Елизавета Петровна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милафетнова Елизавета Петровна

Смерть
?.12.1953
Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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