Милафетнов Степан Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти?.12.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Милафетнов Фёдор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1907
Сын: Милафетнов Александр Степанович
Мать ребёнка: Милафетнова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
09.02.1920
Дочь: Клюшникова Мария Степановна
Мать ребёнка: Милафетнова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Милафетнов Николай Степанович
Мать ребёнка: Милафетнова Елизавета Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1953
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно