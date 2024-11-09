Милафетнов Фёдор Васильевич 02.02.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милафетнов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.02.1858

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1858

Отец: Милафетнов Василий Михайлович

Мать: Милафетнова Анна Николаевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Милафетнова Ульяна Григорьевна

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.03.1881

Сын: Милафетнов Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.02.1884

Дочь: Антипина (Милафетнова) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.03.1889 ст.

Дочь: (Милафетнова) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.03.1891 ст.

Сын: Милафетнов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Милафетнова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1896 ст.

Дочь: (Милафетнова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.03.1899 ст.

Сын: Милафетнов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.

Сын: Милафетнов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1916
Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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