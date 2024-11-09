Милафетнов Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1858
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1858
Бракосочетание
23.01.1877
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.03.1881
Сын: Милафетнов Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.02.1884
Дочь: Антипина (Милафетнова) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.03.1889 ст.
Дочь: (Милафетнова) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
08.03.1891 ст.
Сын: Милафетнов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Милафетнова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
26.10.1896 ст.
Дочь: (Милафетнова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
13.03.1899 ст.
Сын: Милафетнов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.
Сын: Милафетнов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Милафетнова Ульяна Григорьевна
Смерть
После 1916