Николаева (Милафетнова) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Милафетнова) Зинаида Александровна

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Место рождения

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.09.1930

Дата смерти

09.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1930

Отец: Милафетнов Александр Степанович

Мать: Милафетнова Зоя Александровна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.04.1959

Сын: Николаев Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Николаев Юрий Ионович

Рождение ребёнка
28.06.1965

Сын: Николаев Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Николаев Юрий Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Юрий Ионович

Смерть
09.06.1991
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
пос. Высокий
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