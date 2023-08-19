Николаева (Милафетнова) Зинаида Александровна
Место рождения
Дата рождения07.09.1930
Дата смерти09.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1930
Рождение ребёнка
10.04.1959
Отец ребёнка: Николаев Юрий Ионович
Рождение ребёнка
28.06.1965
Отец ребёнка: Николаев Юрий Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1991
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
пос. Высокий