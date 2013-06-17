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Николаев Игорь Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1959

Дата смерти

17.06.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1959

Отец: Николаев Юрий Ионович

Мать: Николаева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1980

Дочь: Федотова Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Николаева Татьяна

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Грушина Анна Игоревна

Мать ребёнка: Николаева Татьяна

Рождение ребёнка
03.06.1987

Сын: Николаев Олег Игоревич

Мать ребёнка: Николаева Татьяна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
17.06.2013
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