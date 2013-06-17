Николаев Игорь Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1959
Дата смерти17.06.2013
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1959
Рождение ребёнка
11.10.1980
Дочь: Федотова Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Николаева Татьяна
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Грушина Анна Игоревна
Мать ребёнка: Николаева Татьяна
Рождение ребёнка
03.06.1987
Мать ребёнка: Николаева Татьяна
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
17.06.2013