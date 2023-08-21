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Софронова (Милафетнова) Галина
Софронова (Милафетнова) Галина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.1947
Пол
Женский
Отец
Милафетнов Александр Степанович
1907 г.р.
Мать
Милафетнова (Мылова) Зоя Александровна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1947
Отец:
Милафетнов Александр Степанович
Мать:
Милафетнова Зоя Александровна
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