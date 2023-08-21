Софронова (Милафетнова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова (Милафетнова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1947

Отец: Милафетнов Александр Степанович

Мать: Милафетнова Зоя Александровна

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