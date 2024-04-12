Милафетнов Роман Александрович
Место рождения
Дата рождения21.07.1939
Дата смерти08.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1939
Бракосочетание
09.06.1962
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.05.1964
Дочь: Перфильева Ольга Романовна
Мать ребёнка: Милафетнова Римма Александровна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Около 01.09.1968
Рождение ребёнка
11.02.1977
Сын: Милафетнов Алексей Романович
Мать ребёнка: Милафетнова Римма Александровна
Смерть
08.05.1994
Причина смерти: Инсульт | Апатитская городская больница
Похороны
12.05.1994
Апатитское городское кладбище