Милафетнов Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилафетнов Роман Александрович

Милафетнов Роман Александрович

avatar

Место рождения

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.07.1939

Дата смерти

08.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1939

Отец: Милафетнов Александр Степанович

Мать: Милафетнова Зоя Александровна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
09.06.1962

Жена: Милафетнова Римма Александровна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.05.1964

Дочь: Перфильева Ольга Романовна

Мать ребёнка: Милафетнова Римма Александровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Около 01.09.1968
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.02.1977

Сын: Милафетнов Алексей Романович

Мать ребёнка: Милафетнова Римма Александровна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Смерть
08.05.1994
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Причина смерти: Инсульт | Апатитская городская больница
Похороны
12.05.1994
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Апатитское городское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close