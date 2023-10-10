Милафетнов Алексей Романович
Место рождения
Дата рождения11.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1977
Работа или профессия
С 31.05.1995 по 09.10.2014
Пенсионер МВД | Правоохранительная деятельность
Военная служба
31.05.1995
Призван в ряды ВС РФ
Образование
С 01.09.2000 по 30.06.2006
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Высшее | Current education:1 | Петрозаводский государственный университет
Бракосочетание
28.11.2003
Рождение ребёнка
02.09.2008
Дочь: Арина Алексеевна
Мать ребёнка: Усолкина Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
01.03.2011
Сын: Милафетнов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Усолкина Евгения Владимировна
Место жительства
29.05.2022
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
переулок Полевой, д. 3, кв. 2