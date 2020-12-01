Милафетнова (Терпигорьева) Римма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милафетнова (Терпигорьева) Римма Александровна

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Место рождения

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

25.09.1938

Дата смерти

01.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938

Отец: Терпигорьев Александр Николаевич

Мать: Терпигорьева Александра Иосифовна

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
09.06.1962

Муж: Милафетнов Роман Александрович

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.05.1964

Дочь: Перфильева Ольга Романовна

Отец ребёнка: Милафетнов Роман Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
11.02.1977

Сын: Милафетнов Алексей Романович

Отец ребёнка: Милафетнов Роман Александрович

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Смерть
01.12.2020
Кировск, город Кировск, Мурманская область
АКЦГБ
Похороны
04.12.2020
Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рядом с матерью Терпигорьевой Александрой Осиповной и отцом Терпигорьевым Александром Николаевичем
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