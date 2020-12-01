Милафетнова (Терпигорьева) Римма Александровна
Место рождения
Дата рождения25.09.1938
Дата смерти01.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938
Бракосочетание
09.06.1962
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.05.1964
Дочь: Перфильева Ольга Романовна
Отец ребёнка: Милафетнов Роман Александрович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
11.02.1977
Сын: Милафетнов Алексей Романович
Отец ребёнка: Милафетнов Роман Александрович
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Смерть
01.12.2020
Кировск, город Кировск, Мурманская область
АКЦГБ
Похороны
04.12.2020
Рядом с матерью Терпигорьевой Александрой Осиповной и отцом Терпигорьевым Александром Николаевичем